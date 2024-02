La Troupe Etincelles présente « Les Plumes d’Hugo » La Maison du Peuple Belfort, samedi 10 février 2024.

La Troupe Etincelles présente « Les Plumes d’Hugo » La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Les Étincelles, c’est une «bande de bénévoles qui, depuis plus de 20 ans, se battent à leur manière pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés… Chaque année, ils mettent sur pied un spectacle musical, le présentent à travers la région et reversent tous les bénéfices aux enfants hospitalisés.

Un nouvel opus sera présenté en 2024, intitulé Les Plumes d’Hugo: Victor fait son show! . Une véritable comédie musicale où notre Victor Hugo régional décide de reprendre en main ses deux romans phares et d’en réécrire une version résolument inédite ! On y croisera Quasimodo, Esmeralda, Cosette, Gavroche, et bien d’autres encore… dans une toute nouvelle histoire, et un tout nouveau décor, le Cabaret d’Hugo . Une fresque musicale pour petits et grands, «100% Made by Etincelles , dans laquelle se mêlent chansons, chorégraphies, théâtre, rires, larmes, émotions, sourires… Deux heures de spectacle, deux heures pour pouvoir mettre, ensemble, quelques étincelles dans les yeux des enfants malades… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

La Maison du Peuple 1 Place de la Résistance

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté lesetincelles@free.fr

L’événement La Troupe Etincelles présente « Les Plumes d’Hugo » Belfort a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION BELFORT