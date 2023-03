La Troupe du Jamel Comedy Club (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

La Troupe du Jamel Comedy Club (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL, 18 janvier 2024, LYON. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:00. Tarif : 38.0 à 38.0 euros. LDC (lic. 3-1005275) présentent, en accord avec DEBJAM et MIALA : ce spectacle. La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène ! Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d'humoristes repérés par Jamel Debbouze. Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l'émission du même nom sur Canal+. Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs…! Déconseillé aux moins de 12 ans



Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs…! Déconseillé aux moins de 12 ans. 38.0 EUR.

