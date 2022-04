LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB Toulouse, 29 juin 2022, Toulouse. LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

2022-06-29 20:30:00 – 2022-06-29 CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge

Toulouse Haute-Garonne 39.2 EUR 39.2 Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur Canal+. La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène !

Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debbouze. Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur Canal+. CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

