La Troupe du Jamel Comedy Club (Paris) LE COMEDY CLUB, 10 février 2023, PARIS. La Troupe du Jamel Comedy Club (Paris) LE COMEDY CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-04-30 18:00. Tarif : 34.0 à 34.0 euros. LE COMEDY CLUB présente ce spectacle Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd'hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L'aventure continue ! La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis ! La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. Pour cette nouvelle saison 2021-2022 vous retrouverez pas moins de 12 artistes qui se partagent les spectacles avec 6 artistes sur scène chaque soir ! Déconseillé aux moins de 16 ans Ouverture des portes pour les spectacles 30 minutes avant l'heure indiquée (17h30 pour le spectacle de 18h00) Les artistes de la Troupe, présents en alternance :Félix Dhjan – Franjo – Rey Mendes – Doully – Redouanne Harjane – Farid Chamekh – Ayoub – Pierre Thevenoux – Paul Mirabel – Samuel Bambi – Nordine Ganso – AZ – Louis Chappey – Kader Bueno – Ghislain – Antek – Ilyes Djadel – Ilyes Mela – Edouard Deloignon – Paul Séré – Jérémy Lorca – Alexandre Kominek – Nick Mukoko LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB PEPINIERE DE TALENTS DEPUIS 2006 EUR34.0 34.0 euros LE COMEDY CLUB PARIS 42, BD DE BONNE NOUVELLE 75010

