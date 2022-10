La Troupe du Jamel Comedy Club Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR 32 35 La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène !

À la salle Marcel Sembat – Chalon-Sur-Saone

Avec : Farid Chamekh + Ayoub Marceau + Rey Mendes + Redouanne Harjane + Louis Chappey + d’autres artistes surprises…

Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérée par Jamel Debbouze.

Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur Canal+. ?Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs…!

