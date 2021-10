MAGNY-LES-HX Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX La troupe des grands chantent pour les petits Café Culture de l’Estaminet MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Accompagnés d’Aurélie Pélissier-Conort, intervenante musique, et de Virginie Camus, intervenante théâtre, nos jeunes artistes auront plaisir à vous faire découvrir leur nouvelle comédie musicale, un spectacle composé entièrement avec eux dès le mois de novembre. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Spectacle musical (Jeune public, dès 3 ans, 1h) Création du festival par les enfants pour les jeunes spectateurs et leurs familles ! Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-30T17:00:00 2022-03-30T19:00:00

