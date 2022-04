La troupe de l’Escarpin Une comédie policière de Martine Rigollot Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

La troupe de l’Escarpin Une comédie policière de Martine Rigollot Cambremer, 14 mai 2022, Cambremer. La troupe de l’Escarpin Une comédie policière de Martine Rigollot foyer familial de Cambremer Centre ville de Cambremer Cambremer

2022-05-14 – 2022-05-14 foyer familial de Cambremer Centre ville de Cambremer

Cambremer Calvados La troupe de l’Escarpin

présente cœurs haut les coeurs

Une comédie policière de

Martine Rigollot

Mise en scène

Brigitte Arnaud

Samedi 14 mai 20h30 et Dimanche 15 mai

15h30

(jusqu’à 12 ans)

5€ /adulte 3€ /enfant

Le foyer familial

Cambremer

Réservation &

renseignements

