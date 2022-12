La troupe à Joubert à la Meunerie Arles, 29 décembre 2022, Arles .

La troupe à Joubert à la Meunerie

2022-12-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-29

La Troupe sera sur son 31 pour vous proposer le plus beau pré-nouvel an que vous n’aurez jamais vécu ! Ils vous ont réservés leurs sketchs les plus drôles, les jeux les plus fous et l’ambiance la plus chaude pour cette soirée sous le signe du RIRE !



Entrée libre avec une SORTIE AU CHAPEAU POUR LES ARTISTES.

Le restaurant « La Meunerie » vous proposera des planches, tapas ainsi que sa carte de vins et cocktails dès 18h30.



Réservations fortement conseillées au 04 86 63 44 94.

5….4….3….2….1….. BONNE ANNEE !!! La Troupe à Joubert vous offre un avant-goût de réveillon !

corentincarasco@gmail.com +33 6 15 63 33 63

