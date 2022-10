La trouée Noyon, 29 janvier 2023, Noyon.

La trouée

6 Place Aristide Briand Noyon Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

2023-01-29 16:30:00 – 2023-01-29

Noyon

Oise

Noyon

5 Sa grand-mère n’est jamais partie de sa ferme et quand elle ouvre sa fenêtre, elle dit qu’elle voyage… Cécile Morelle est une « Trouée », une petite fille de paysanne et son corps entier porte cette ruralité. Avec ce nouveau projet, elle interroge son histoire familiale à la ferme et récolte le témoignage de celles qui ne sont que des « femmes de paysans ». Au fil de ses rencontres, elle avale des kilomètres de paroles, fait surgir les multiples figures de femmes qui logent en elle, les sorts du silence pour faire naître un paysage.

Durée : 1h25. Dès 12 ans.

Tarif : De 10€ à 15€

+33 3 44 93 28 20

Noyon

