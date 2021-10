Auterive salle Allégora Auterive, Haute-Garonne LA TROOP CHANTE L’AMOUR À ALLEGORA salle Allégora Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

LA TROOP CHANTE L’AMOUR À ALLEGORA salle Allégora, 23 octobre 2021, Auterive. LA TROOP CHANTE L’AMOUR À ALLEGORA

salle Allégora, le samedi 23 octobre à 21:00

Billeterie sur réservations : 06 09 99 56 72 Ouverture 30 min avant le début du spectacle avec La Troop au profit de l’association Coquelicot salle Allégora 57 rue gambetta auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu salle Allégora Adresse 57 rue gambetta auterive Ville Auterive lieuville salle Allégora Auterive