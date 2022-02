La trompette à travers les âges Eglise Saint-Vincent, 13 mars 2022, Mérignac.

La trompette à travers les âges

Eglise Saint-Vincent, le dimanche 13 mars à 17:00

Les classes de trompette et d’orgue du conservatoire de Mérignac et les classes de trompettes classique, jazz et baroque du conservatoire de Bordeaux présentent « La trompette à travers les siècles ». Patrick Bajon, trompettiste et professeur au conservatoire, rassemblera professeurs et élèves autour d’un programme qui couvrira cinq siècles de culture musicale pour le plus grand plaisir des amateurs de musique. _Sur inscription_

La trompette est mise à l’honneur par le élèves du Conservatoire !

Eglise Saint-Vincent Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde



2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:30:00