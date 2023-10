Etape Gravel Fever La Trompaudière Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Etape Gravel Fever La Trompaudière Vicq-sur-Gartempe, 22 octobre 2023, Vicq-sur-Gartempe. Etape Gravel Fever Dimanche 22 octobre, 08h00 La Trompaudière Sur inscription Passage de la Gravel Race le 22 octobre matin à Vicq sur Gartempe.

Mélange de vélo de route et de vélo tout terrain, le gravel permet de rouler aussi bien sur les chemins, routes et pavés. En plein essor, cette pratique séduit les amoureux de la nature, du terroir ou du patrimoine.

Notre territoire a été sélectionné par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour accueillir le premier grand festival de gravel. La Trompaudière Montin 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sportsnconnect.com/events/parcours_cart/24753/gravelfever »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

