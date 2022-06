La Troménie de Marie Lanrivoaré, 5 août 2022, Lanrivoaré.

La Troménie de Marie Lanrivoaré

2022-08-05 09:00:00 – 2022-08-07 21:00:00

Lanrivoaré 29290

La Troménie de Marie démarre de Nantes en juin,

fait le tour de la Bretagne pour finir à Ste Anne d’Auray en septembre.

Début août, elle passe chez nous, en Pays d’Iroise.

Une grande statue de la Vierge Marie installée sur une calèche, tirée par un cheval de trait conduit les marcheurs de village en village. 15 km par jour en moyenne.

On peut s’y joindre à la 1/2 journée, à la journée, à la semaine ou même au mois si on est motivé !

Chaque marcheur participe sans inscription et prévoit ses repas et son logement.

Veillée sur les saints du Léon le vendredi soir à Lanrivoaré (église).

Veillée d’adoration le samedi soir à Trébabu (église).

Participation au Pardon de St Mathieu le dimanche.

