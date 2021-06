La Troize place Fernig, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille.

La Troize

place Fernig, le samedi 3 juillet à 14:00

la TROIZE est organisée par la Maison de Quartier Les Moulins pour fêter les *2 ans de Radio Moulins* et entamer cette fabuleuse 3ème année avec un programme de folie : * 14h : Rencontre et freestyle danse Hip Hop avec Théodora et son crew (Flow) * 14h30 : Casse-Tête du GEL la Belle Journée * 15h : Rencontre et spectacle circassien de Yerko et Denisse La vie quotidienne des oiseaux (Le Prato) * 15h30 : Balade sonore du quartier (La Baraque) * 16h : Machine Infernale : la première ;) * 16h30 : Club des enfants (restitution d’atelier) * 17h : Quartier libre : le micro est à votre disposition * 17h30 : la Bérézibamboche * 18h : concert de LUNAR, musique d’Amérique latine * 19h : le TENGU SOUND (System) en featuring avec Mando (Flow) * 21h en ligne : Bureau d’enregistrement des rêves de la Gazinière Compagnie Pour que vos enfants participent à l’atelier radio (6-11 ans) de 14h30 à 17h restitué à 16h30 pendant le Club des enfant :[contact@radiomoulins.org](mailto:contact@radiomoulins.org) 06 42 73 80 32 / 03 20 53 45 05 La Balade sonore réalisée en partenariat avec le collectif de journalistes et d’artistes La Baraque et Radio Moulins dans le cadre de Dé/tours à Moulins, programme d’éducation aux média à Moulins avec les voix des habitant.e.s du quartier : 2 parcours : Maison de quartier les Moulins, 1 rue Armand Carrel à Lille, métro Porte de Douai et La Baraque, 98 rue de Condé à Lille 2 départs : 11h et 14h inscriptions ici : [https://framadate.org/baladesonore-moulins](https://framadate.org/baladesonore-moulins)

Fête pour les 2 ans de Radio Moulins

place Fernig place Fernig Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T21:00:00