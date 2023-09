Atelier cuisine adulte-enfant spécial Halloween : Mes muffins d’Halloween ! La Troisième Place Roubaix, 24 octobre 2023, Roubaix.

Atelier cuisine adulte-enfant spécial Halloween : Mes muffins d’Halloween ! 24 et 28 octobre La Troisième Place Inscription obligatoire – Par binôme : 32€ – Enfant supplémentaire : 8€

Plein les yeux et plein les papilles lors des ateliers cuisine et pâtisserie parent-enfant !

Nous vous proposons cette nouvelle date d’atelier spécial à l’occasion d’Halloween, sur le thème : Mes Muffins d’Halloween !

Un thème sucré idéal pour s’amuser puis se régaler lors du goûter !

Le jour de l’atelier vous apportez votre contenant pour repartir avec votre création, à déguster à la maison.

Les places sont limitées pour chaque atelier, alors inscrivez-vous dès que possible auprès de l’équipe de La Troisième Place, située dans le centre commercial Espace Grand Rue de Roubaix.

La Troisième Place 21 bis grande rue, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 06 03 88 62 03 https://la3emeplace.fr/ https://www.facebook.com/Roubaix.espace.grand.rue/ [{« type »: « phone », « value »: « 0768966608 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@la3emeplace.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/la3emeplace/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la3emeplace/ »}] Ouverture : Imaginée sur prés de 600 m², La Troisième Place Roubaix se veut un lieu inclusif, d’échange et de partage pour tous.

Partage : Des espaces et une programmation à destination de tous les publics : coworking, ateliers parent-enfant, événements culturels, séminaires d’entreprise, cuisine participative, boutique éphémère et solidaire…

Convivialité : La Troisième Place a pour objectif de developer la mixité sociale et d’offrir un espace de convivialité pour un meilleur vivre ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

activité enfant roubaix kids friendly lille

La Troisième Place