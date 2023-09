VIDE-DRESSING #10 : Vêtements, chaussures, accessoires La Troisième Place Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix.

VIDE-DRESSING #10 : Vêtements, chaussures, accessoires Samedi 14 octobre, 11h00 La Troisième Place Entrée libre et gratuite de 11h à 18h pour le public – Stand exposant sur réservation obligatoire

LE VIDE-DRESSING IS BACK !

Tu cherches LE bon plan mode et seconde-main à Roubaix ?

Samedi 14 octobre 2023, on revient de 11h à 18h avec une quinzaine d’exposant(e)s qui vident leur dressing à petits prix pour donner une seconde vie à leurs vêtements !

#megabonplan #petitsprix #vintage #petitgestepourlaplanète

ENTREE LIBRE ET GRATUITE DE 11H A 18H :)

Vêtements, accessoires, chaussures… il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

L’occasion de chiner et de chiller en même temps dans notre espace cosy autour d’un tea-time coloré et gourmand ! Le shopping de rêve, non ?

**VENDS TES VÊTEMENTS**

Tu souhaites exposer et vendre tes pièces lors de notre vide-dressing ? Les réservations de stand sont ouvertes jusqu’au samedi 07 octobre 2023 inclus. PLACES LIMITEES !

Pour t’inscrire, rendez-vous sur place (uniquement !) avec une personne de notre team :

– Stand SOLO (occupé par 1 seule personne) : 20€

– Stand DUO (partagé par 2 personnes max) : 30€

On a hâte de vous retrouver pour cette 10ème édition ! ❤️

La Troisième Place 21 bis grande rue, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 06 03 88 62 03 https://la3emeplace.fr/ https://www.facebook.com/Roubaix.espace.grand.rue/ Ouverture : Imaginée sur prés de 600 m², La Troisième Place Roubaix se veut un lieu inclusif, d'échange et de partage pour tous.

Partage : Des espaces et une programmation à destination de tous les publics : coworking, ateliers parent-enfant, événements culturels, séminaires d’entreprise, cuisine participative, boutique éphémère et solidaire…

Convivialité : La Troisième Place a pour objectif de developer la mixité sociale et d’offrir un espace de convivialité pour un meilleur vivre ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

braderie roubaix vide dressing roubaix

La Troisième Place