Tuffalun

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La troglothèque Tarif : 2€ par personne et gratuit pour habitants de Turquant et adhérents

Ce centre d’interprétation du monde souterrain est situé dans le village des métiers d’art. C’est une invitation à un voyage troglodytique autour du monde. La troglothèque Rue Château-Galliard Turquant Noyant-la-Plaine 49730 Tuffalun Tuffalun Noyant-la-Plaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

