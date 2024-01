La Triple Accroche Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 9 février 2024.

La Triple Accroche ♫♫♫ Vendredi 9 février, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:30:00+01:00

La Triple Accroche est un trio qui propose des compositions ainsi que des arrangements.

Formule légère mais efficace, une caisse claire endiablé drive une harmonie exposé de façon claire et efficace par la basse et la guitare. Le tout au service des textes de Brassens mais aussi de compositions originales.

​Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

https://youtu.be/miYY0Z7x4P8

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « La Triple Accroche », « cache_age »: 86400, « description »: « DE PLUSLa Triple Accroche s’approcheEN PLUS nnVoici en toute inclusivitu00e9 la captation de Sweet Black Cherry, filmu00e9e en juin 2022 u00e0 Salernes 83.nnContrebasse/chant Freddy RigalnBatterie Elias BorgnGuitare/chant Raphau00ebl LeuchternRu00e9alisation Josh Poisson nMixage SpleernMorceau composu00e9 par Raphau00ebl Leuchter et arrangu00e9 par La Triple Accroche », « type »: « video », « title »: « Sweet Black Cherry La Triple Accroche », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/miYY0Z7x4P8/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=miYY0Z7x4P8 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTlxWVpzXqKpuMNhxWJD_nQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/miYY0Z7x4P8 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]