Samedi 27 novembre, 20h30 DYNAMITE SHAKERS * En quelques mois, quelques vidéos sur YouTube et quelques concerts, les Dynamite Shakers sont devenus la coqueluche du rock garage en Pays de la Loire et même au-delà avec une reconnaissance directement venue de New-York et des légendaires The Fleshtones (Official). Retrouvailles… https://www.facebook.com/dynamiteshakers *

