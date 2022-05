Concert de musique bretonne Salle st-Jospeh La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Morbihan

Concert de musique bretonne Salle st-Jospeh, 18 octobre 2020 18:00, La Trinité-sur-Mer. Dimanche 18 octobre 2020, 18h00 Sur place 10 euros selaoucontact@gmail.com Concert de chant breton et contrebasse avec Elodie Jaffré et Yann Le Bozec. La chanteuse Élodie Jaffré et le contrebassiste Yann Le Bozec ont réuni tout ce qu’ils aiment dans leur duo : l’énergie du kan ha diskan, la richesse des gwerzioù, les harmonies et le soutien rythmique de la contrebasse pour mettre en valeur de beaux chants et airs collectés principalement en Basse Bretagne. Salle st-Jospeh rue des Frères Kermorvant, 56470 La Trinité sur Mer 56470 La Trinité-sur-Mer Morbihan dimanche 18 octobre 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer, Morbihan Autres Lieu Salle st-Jospeh Adresse rue des Frères Kermorvant, 56470 La Trinité sur Mer Ville La Trinité-sur-Mer lieuville Salle st-Jospeh La Trinité-sur-Mer Departement Morbihan

Salle st-Jospeh La Trinité-sur-Mer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-trinite-sur-mer/

Concert de musique bretonne Salle st-Jospeh 2020-10-18 was last modified: by Concert de musique bretonne Salle st-Jospeh Salle st-Jospeh 18 octobre 2020 18:00 LA TRINITE SUR MER Salle st-Jospeh La Trinité-sur-Mer

La Trinité-sur-Mer Morbihan