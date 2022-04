La Trinité-Cowes by Actual La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Morbihan

La Trinité-Cowes by Actual La Trinité-sur-Mer, 4 juillet 2021, La Trinité-sur-Mer. La Trinité-Cowes by Actual La Trinité-sur-Mer

2021-07-04 – 2021-07-04

La Trinité-sur-Mer Morbihan La Trinité – Cowes : Course au large, La Trinité-Cowes est une invitation à participer à la fameuse course du Rorc “Cowes-Dinard”. Ouverte à toutes les classes admises par le Rorc pour courir “Cowes-Dinard”, en particulier les IRC, les Class40, les Multi… En double ou en équipage, cette épreuve de 350 milles aura pour Directeur de Course Yves Le Blévec. Organisée par la SNT, sous l’égide de la FFV, avec le concours de l’Union Nationale de la Course au Large. La Trinité – Cowes : Course au large, La Trinité-Cowes est une invitation à participer à la fameuse course du Rorc “Cowes-Dinard”. Ouverte à toutes les classes admises par le Rorc pour courir “Cowes-Dinard”, en particulier les IRC, les Class40, les Multi… En double ou en équipage, cette épreuve de 350 milles aura pour Directeur de Course Yves Le Blévec. Organisée par la SNT, sous l’égide de la FFV, avec le concours de l’Union Nationale de la Course au Large. Droits gérés

La Trinité-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer, Morbihan Autres Lieu La Trinité-sur-Mer Adresse Ville La Trinité-sur-Mer lieuville La Trinité-sur-Mer Departement Morbihan

La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-trinite-sur-mer/

La Trinité-Cowes by Actual La Trinité-sur-Mer 2021-07-04 was last modified: by La Trinité-Cowes by Actual La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer 4 juillet 2021 LA TRINITE SUR MER morbihan

La Trinité-sur-Mer Morbihan