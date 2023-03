La Trilogie musicale d’Arnay Maison Régionale des Arts de la table Arnay-le-Duc Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc

Côte-d'Or

La Trilogie musicale d’Arnay Maison Régionale des Arts de la table, 16 juillet 2023, Arnay-le-Duc . La Trilogie musicale d’Arnay 15 Rue Saint-Jacques Maison Régionale des Arts de la table Arnay-le-Duc Côte-dOr Maison Régionale des Arts de la table 15 Rue Saint-Jacques

2023-07-16 18:30:00 – 2023-07-16 22:00:00

Maison Régionale des Arts de la table 15 Rue Saint-Jacques

Arnay-le-Duc

Côte-dOr Concert Repas +33 3 80 90 11 59 Maison Régionale des Arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Autres Lieu Arnay-le-Duc Adresse Arnay-le-Duc Côte-dOr Maison Régionale des Arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Ville Arnay-le-Duc Departement Côte-dOr Lieu Ville Maison Régionale des Arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc

La Trilogie musicale d’Arnay Maison Régionale des Arts de la table 2023-07-16 was last modified: by La Trilogie musicale d’Arnay Maison Régionale des Arts de la table Arnay-le-Duc 16 juillet 2023 15 Rue Saint-Jacques Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Côte-d'Or Côte-d'Or Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc

Arnay-le-Duc Côte-dOr