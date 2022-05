La Trilogie du vivant – Cie Thomas Visonneau Grenade-sur-l’Adour, 18 juin 2022, Grenade-sur-l'Adour.

La Trilogie du vivant – Cie Thomas Visonneau Grenade-sur-l’Adour

2022-06-18 – 2022-05-14

Grenade-sur-l’Adour Landes

Une Trilogie pour voyager léger avec de grands sujets !

Le monde vivant recèle d’histoires incroyables, accessibles et souvent peu connues.

Avec les animaux, on touche à l’universel, on accède à l’espace du très petit ou du très grand. Je veux faire trois spectacles pouvant se jouer partout et qui explore chacun un volet du vivant et des éléments : les oiseaux (l’air), les baleines (l’eau) et les fourmis (la terre). Cette trilogie mettra en jeu un ou deux interprètes, sous la forme de « vraiefausse conférence ». L’idée est de partir à la rencontre du public en lui apprenant tout un tas de choses sur le vivant et de provoquer le dialogue. Rire, s’émouvoir, s’étonner de ce qui nous entoure et faire du théâtre le lieu du partage et de la célébration. Une trilogie du Vivant pour mieux nous comprendre et aiguiser notre jugement critique, esthétique, éthique.

Théatre de gascogne

Grenade-sur-l’Adour

