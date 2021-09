La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe) – Phia Ménard Théâtre d’Orléans, 15 décembre 2021, Orléans.

La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe) – Phia Ménard

du mercredi 15 décembre au jeudi 16 décembre à Théâtre d’Orléans

**Il était une fois une guerrière passionnée, revendicatrice et inventive dont le nom ne vous semble pas inconnu. Rien d’anormal !** _P.P.P., L’après-midi d’un foehn, Vortex, Belle D’Hier, Les Os Noirs_ et _Saison Sèche_ sont autant de pièces, de thématiques et de batailles que Phia Ménard a livrées face au public orléanais. Point, commun à toutes ses créations, des sujets marquants et des installations toujours incroyables ! Après son passage cet été au Festival d’Avignon, nous aurons la chance de l’accueillir pour 3 contes contemporains faits de dénonciation, d’insoumission et de passage à l’acte autour de la construction et de la déconstruction de la cité européenne. Sa trilogie débute avec _Maison Mère_, édification laborieuse et vite brisée de la maison de l’Humanité. Sur les ruines de cette demeure, grâce à l’oppression de 5 esclaves, se dresse _Temple Père_, château de cartes branlant, symbole du patriarcat et du néolibéralisme. Enfin, sans bouger de son siège, _La Rencontre Interdite_ propulse le spectateur dans un corps à corps à l’issue incertaine. Entre fiction mythologique, récit philosophique et allégorie politique, la performance révèle un continent au bord de l’asphyxie. Bâtir, démolir, et dans les décombres, trouver la force de reconstruire, continuellement… [Découvrez le teaser de la trilogie](https://www.youtube.com/watch?v=7LtI_N8X2f4) − **Nos rendez-vous** **Lundi 13 décembre** de 19h à 21h – CCNO Atelier de danse Lundi after work avec Phia Ménard, chorégraphe de _La Trilogie des Contes Immoraux (Pour Europe)_. Tarifs : 10€ en tarif plein et 8€ pour les détenteurs de “la Carte” de la Scène nationale d’Orléans ou de celle du CCNO. Plus d’informations. – **Compagnie Non Nova – Phia Ménard** Ecriture, scénographie, mise en scène Phia Ménard Dramaturgie Jonathan Drillet Écriture, mise en scène de Maison Mère Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault Création, interprétation Fanny Alvarez, Rémy Balagué, Inga Huld Hákonardóttir, Erwan Ha Kyoon Larcher, Elise Legros, Phia Ménard Création lumière Éric Soyer assisté de Gwendal Malard Création sonore Ivan Roussel Assistante à la mise en scène Clarisse Delile Costumes Fabrice Ilia Leroy assisté de Yolène Guais Régie générale de création François Aubry dit Moustache Construction, accessoires Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud, Philippe Ragot Régie lumière Aliénor Lebert Régie son, en alternance Ivan Roussel et Mateo Provost Régie plateau François Aubry, Pierre Blanchet, David Leblanc, Rodolphe Thibaud, Félix Löhmann, Philippe Marie − **Mercredi 15, jeudi 16 décembre** 20h − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 3h, pièce en trois parties (cycle des Pièces de la Sublimation) et sans entracte _Les “Contes Immoraux – Partie 1 : Maison Mère” a reçu le Grand Prix du Jury au 53BITEF19 – Belgrade International Theatre Festival 2019._ _Le 22 juin 2020, Le Syndicat de la critique théâtre, danse et musique a décerné à la Compagnie Non Nova – Phia Ménard le prix de la critique dans la catégorie Danse – Performance._

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T23:00:00;2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T23:00:00