La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe) / De Phia Ménard Le Manège, 30 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe) / De Phia Ménard

du mercredi 30 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 à Le Manège

La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe) ——————————————— ### De Phia Ménard **Entre fable politique et récit mythologique, Phia Ménard crée une odyssée radicale sur les secousses de la construction / déconstruction de l’Europe à travers les méfaits du libéralisme et du patriarcat.** La trilogie s’ouvre au plateau par la construction d’une première architecture, celle de « Maison mère ». Dans un rythme constant et lent, une femme aux allures de guerrière punk monte un Parthénon en carton à l’échelle 1/10 de celui d’Athènes. Soumis à des éléments climatiques incontrôlables, ce bâtiment en carton finit par s’effondrer et se transforme en ruine fantomatique. Dans une même continuité, un groupe de cinq personnes prend possession de l’espace pour construire le « Temple père » sur la ruine de « Maison mère ». Construite comme un château de cartes, la tour se dresse en jouant des limites physiques des circassiens mais aussi du cadre de scène, dépassant la limite de l’espace magique du théâtre. Puis, « La Rencontre interdite » se met en place et une nouvelle mécanique opère, dont tout le théâtre devient le centre. Dans cette trilogie, événement du festival d’Avignon 2021, Phia Ménard façonne les contours d’un théâtre à vivre et à ressentir, un théâtre de l’intranquillité fait pour questionner l’imaginaire de chacun afin d’ouvrir de nouveaux dialogues. **Voisinages** est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. _La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe)_ est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur [www.culture.paysdelaloire.fr](http://www.culture.paysdelaloire.fr)

Tarif B

INCLASSABLE. Entre fable politique et récit mythologique, Phia Ménard crée une odyssée radicale sur les secousses de la construction / déconstruction de l’Europe à travers les méfaits du libéralisme.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T23:00:00;2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T22:00:00