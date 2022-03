La trilogie d’Elise Noiraud Concarneau, 19 mars 2022, Concarneau.

Théâtre au Féminin

Trois spectacles écrits et interprétés par Elise Noiraud proposés en une soirée, avec entractes, pour l’édition 2021 de « Théâtre au féminin » du Réseau 4 ASS’ et Plus. Trois spectacles « seule en scène » à la fois drôle et sensibles, à la frontière du théâtre et du conte. La comédienne nous invite à la suivre, à travers son enfance ordinaire, ses pérégrinations adolescentes et son passage tumultueux vers l’âge adulte.

La Banane Américaine

Premier spectacle, La Banane Américaine ou les chroniques d’une enfance ordinaire… Une petite fille y raconte avec entrain et naïveté, sa réalité quotidienne et familiale, dans un petit village de province, quelque part au pays du Chabichou et de Ségolène Royal.

Pour que tu m’aimes encore

13 ans et demi. L’âge des espoirs et des révolutions intérieures. Élise Noiraud nous propose un plongeon dans cette adolescence qui nous a tous construits et interprète une ébouriffante galerie de personnages.

Le champ des possibles

À 19 ans, Élise décide de quitter son village pour suivre des études de lettres à Paris. Elle découvre l’autonomie et la liberté et se pose beaucoup de questions. À quel moment se sent-on adulte ? Comment quitter ses parents ? Quitter le terrain de son enfance ? Faire ses premiers choix ? Interprétant une dizaine de personnages, Élise Noiraud offre une performance théâtrale explosive dont la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire.

