« La Trilogie » proposée par Adhok est composée de trois volets : « Le Nid et L’Envol » – Créations 2016 / « Qui-vive » – Création 2021 / « Issue de secours » – Création 2012. Chaque volet aborde une tranche d’âge différente et les problématiques qui lui sont liées. L’ensemble de la composition est un voyage proposé au fil des saisons d’une vie, de femmes et d’hommes d’aujourd’hui. Trois grandes périodes y sont abordées, elles couvrent l’étendue d’une vie humaine : La naissance et l’enfance, l’âge dit adulte et enfin le grand âge. Le style développé au sein de la Cie mêle théâtre et danse, il invite à découvrir des univers poétiques. La trame des spectacles a été construite avec les interprètes dont l’âge correspond aux rôles qu’ils incarnent. C’est à partir des préoccupations et questionnements que chaque âge véhicule que la trame des spectacles a été tissée. « La Trilogie » est conçue pour l’espace public et s’adapte à la spécificité des lieux. Tous les spectacles sont accessibles au plus grand nombre.

En trois volets, un voyage au fil des saisons d’une vie.

