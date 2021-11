La Tricoteuse d’histoires : La roue tourne ! TNT – Terrain Neutre Théâtre, 31 décembre 2021, Nantes.

2021-12-31 Représentations du 20 au 31 décembre 2021

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7 € moins de 12 ans24 décembre : 15 € / 13 € réduit – 31 décembre : 25 € / 20 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Conférence gesticulée/Récit. Un voyage à vélo de France à la Turquie. Une femme en solitaire. Une route pleine d’aventures, de rencontres et d’histoires. Un spectacle participatif pour repartir comme si on y était, sur les routes de l’ex-Yougoslavie. Attention raconter un voyage ça peut sembler rasoir, mais La Tricoteuse a réfléchi à comment faire ! Alors venez donc, cyclo-voyageurs dans l’âme, voyageuses tout court ou simplement curieux curieuses de tout ce qui constitue un voyage, venez découvrir les raisons qui nous poussent à partir. L’occasion en plein mois de décembre de s’égarer dans des contrées lointaines ! La Roue tourne est un mélange de conférence gesticulée, de récit conté, où anecdotes et vérités arrangées se racontent avec une bonne dose d’auto-dérision et d’authenticité. Le tout est inspiré de voyage à vélo réellement réalisé, de France à la Turquie. Drôle et attachante, la conteuse et son vélo nous emmènent avec elle sur les roues, où on tremble et on rit en même temps qu’elle. Durée : 1h30 Public : à partir de 10 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com