14 avril 2024 – HK à la sauce Belge, en concert à Saint-Gilles (Bruxelles, Belgique)

14 avril 2024 – HK à la sauce Belge, en concert à Saint-Gilles (Bruxelles, Belgique) A la Tricoterie Dimanche 14 avril, 19h30 La Tricoterie 18€ I 14€ I Art 27

Retrouvez HK cuisiné à la Sauce Belge avec Lorcan au violon ainsi qu’à la mandoline, Pascal à la guitare, et Lolita à l’accodréon ; à La Tricoterie de St Gilles (Bruxelles) dimanche 14 avril 2024 à 19h30.

Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, dans une configuration acoustique et pour un public familial. Venez vivre un beau moment de partage, de musique et de danse :)

Une production de l’asbl émozon et de Fragan asbl, en collaboration avec La Maison qui Chante. Avec le soutien des Tournées Art et Vie. En co-organisation avec La Tricoterie.

Infos / réservations : https://www.latricoterie.be/fr/agenda/l-agenda-culturel/hk-a-la-sauce-belge?id_evenement=5865

Lieu : La Tricoterie, 158, rue Théodore Verhaegen 1060 Saint-Gilles BELGIQUE

Tarifs : 18€ I 14€ I Art 27

Première partie : info à suivre

La Tricoterie 158, rue Théodore Verhaegen 1060 Saint-Gilles

