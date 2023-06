Espace d’arts plastiques contemporain, site troglodytique La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain Tuffalun Tuffalun Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Tuffalun Espace d’arts plastiques contemporain, site troglodytique La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain Tuffalun, 17 septembre 2023, Tuffalun. Espace d’arts plastiques contemporain, site troglodytique Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain Espace d’art plastique contemporain

Exposition des oeuvres de l’artiste Simon Hamm-Belhadj, sculpteur plasticien dans un espace troglodytique.

Visites par groupe de 6 à 8 personnes

Réservations au 02 41 40 10 29 ../.. 06 5 81 85 74 La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain 32 La Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 40 10 29 Exposition des oeuvres de l’artiste Simon Hamm-Belhadj , sculpteur plasticien dans un espace troglodytique. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mr Simon Hamm-Belhadj Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun Autres Lieu La Trésorerie : Espace d'art plastique contemporain Adresse 32 La Trésorerie Louerre 49700 Tuffalun Ville Tuffalun Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville La Trésorerie : Espace d'art plastique contemporain Tuffalun

La Trésorerie : Espace d'art plastique contemporain Tuffalun Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffalun/

Espace d’arts plastiques contemporain, site troglodytique La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain Tuffalun 2023-09-17 was last modified: by Espace d’arts plastiques contemporain, site troglodytique La Trésorerie : Espace d’art plastique contemporain Tuffalun La Trésorerie : Espace d'art plastique contemporain Tuffalun 17 septembre 2023