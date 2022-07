La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène. Saint-Beauzire Saint-Beauzire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Beauzire

La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène. Saint-Beauzire, 15 juillet 2022, Saint-Beauzire. La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène.

Le Bourg Saint-Beauzire Haute-Loire

2022-07-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 22:00:00 Saint-Beauzire

Haute-Loire Saint-Beauzire Deux spectacles seront proposés :« La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène. assopabm@gmail.com +33 4 71 76 20 75 https://apabm.webnode.fr/ Saint-Beauzire

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Beauzire Autres Lieu Saint-Beauzire Adresse Le Bourg Saint-Beauzire Haute-Loire Ville Saint-Beauzire lieuville Saint-Beauzire Departement Haute-Loire

La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène. Saint-Beauzire 2022-07-15 was last modified: by La très excellente et lamentable histoire de Roméo et Juliette » par la compagnie Brasse de l’Air et « Love in the Air » par la compagnie Traverscène. Saint-Beauzire Saint-Beauzire 15 juillet 2022 Le Bourg Saint-Beauzire Haute-Loire

Saint-Beauzire Haute-Loire