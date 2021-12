Menton Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Alpes-Maritimes, Menton La Traviata Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

La Traviata Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, 19 février 2021, Menton. La Traviata

Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, le vendredi 19 février à 20:30

Un des opéras les plus joués dans le monde et le plus connu des opéras de Guiseppe Verdi, La Traviata est tiré de la pièce « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas fils. On y parle d’amour bien sûr mais d’un amour empêché… Une belle soirée d’opéra en perspective. Tarifs : 1ère série 45€ | 2ème série 40€ | 3ème série 35€ Sur réservation à l’Office de Tourisme de Menton

Tarifs : 1ère série 45€ | 2ème série 40€ | 3ème série 35€

Mise en scène : Alfonso de Filippis Solistes, chœur Orchestre Philharmonique du Piémont Direction : Paul-Emmanuel Thomas Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-19T20:30:00 2021-02-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Adresse 8 avenue Boyer - Palais de l'Europe Ville Menton lieuville Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Menton