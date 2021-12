LA TRAVIATA Opéra de Limoges, 6 février 2022, Limoges.

du dimanche 6 février 2022 au samedi 12 février 2022 à Opéra de Limoges

_Direction : Robert Tuohy_ _Mise en scène : Chloé Lechat._ Un incontournable, l’une des histoires les plus émouvantes du genre lyrique, où la fusion entre drame et musique prend toute son ampleur. Le rôle de Violetta, l’héroïne de cette histoire tragique, est réputé difficile, que ce soit pour les qualités vocales qu’il requiert tout autant que par le théâtre qui doit tout au long de ces trois actes, consumer l’artiste… La Traviata, raconte un amour impossible entre une courtisane et un jeune homme de bonne famille, offrant ainsi une critique féroce de la société du 19e siècle à travers des personnages réalistes, permettant ainsi à des sujets peu familiers des scènes d’opéra (l’argent, la vie mondaine contemporaine, le jeu, la maladie, l’exclusion sociale) de passer de la salle à la scène. La mise en scène veut souligner cette modernité, ces audaces que le mythe de La Dame aux camélias / La Traviata masque parfois. Femme du XXIe siècle, Chloé Lechat montre une Violetta incroyablement contemporaine, forte, emplie d’élans de liberté et d’indépendance magnifiquement portés par la musique de Verdi. Malgré ses objectifs clairs, Violetta Valery, n’a pas les moyens de se battre seule, face à un système patriarcal économique et politique impitoyable. Enveloppante et enivrante, la musique de Verdi rend hommage à une femme qui s’est battue pour « un avenir meilleur ».

opéra en trois actes de Giuseppe Verdi créé le 6 mars 1853 à La Fenice de Venise sur un livret de Francesco Maria Piave d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias (1848)

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T17:00:00;2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T23:00:00;2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T23:00:00;2022-02-12T20:00:00 2022-02-12T23:00:00