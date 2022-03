La Traviata – Le Royal Opéra Marseille 8e Arrondissement, 13 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement.

La Traviata – Le Royal Opéra Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-04-13 19:45:00 19:45:00 – 2022-04-13 Le Prado 36 Avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Six sopranos jouent le rôle de Violetta cette saison dans deux passages de la production consacrée de Richard Eyre de La traviata de Verdi. La belle partition de Verdi contient certains de ses airs et duos les plus inspirés, dont le joyeux “Sempre libera” de Violetta et ses rencontres poignantes et passionnées avec Alfredo et Germont. Le glamour superficiel du Paris du XIXe siècle contraste avec des scènes d’une grande intimité, culminant dans l’acte final mémorable et déchirant.



Le Royal Opera accueille Lisette Oropesa, Kristina Mkhitaryan et Anush Hovhannisyan à l’automne et Pretty Yende, Angel Blue et Hrachuhí Bassénz au printemps pour chanter le rôle préféré des sopranos vedettes dans l’opéra le plus joué au monde.



L’Opéra Royal

Musique : Giuseppe Verdi

Livret : Francesco Maria Piave

Réalisateur : Richard Eyre

Designer : Bob Crowley

Designer d’illumination : Jean Kalman

Directeur du mouvement : Jane Gibson

Langue : Chanté en italien avec surtitres en anglais



En direct par satellite depuis l’Opéra House de Londres.



Les Opéras et Ballets sur grand écran – Royal Opera House de Londres.

https://www.cinema-leprado.fr/

