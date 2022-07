La Traviata, Giuseppe Verdi, 7 avril 2023, .

La Traviata, Giuseppe Verdi



2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07

Chœur Opéra Nomade

Orchestre Les Métamorphoses

La Traviata, c’est ainsi l’histoire tragique d’un amour impossible au XIXe siècle, entre une courtisane et un jeune bourgeois. Loin des commentaires politiques dissimulés, des contextes exotiques et des décors grandioses qui caractérisent ses autres œuvres, La Traviata offre une féroce critique de la société à travers des personnages réalistes. Malgré le désastre de sa création en 1853, « La Traviata » est aujourd’hui l’un des plus grands succès de son compositeur Giuseppe Verdi. (Re)découvrez l’histoire de cette œuvre qui a bousculé les traditions musicales et les mœurs de l’opéra !

