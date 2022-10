La Traviata, comment l’entendez vous ? Ou les trois voix de Violetta, 4 novembre 2022, .

2022-11-04 18:00:00 – 2022-11-04 19:30:00

EUR 5 5 On dit sa voix « introuvable » entre la coloratura et les pichetatti dans la fuite en avant et la nervosité du premier acte ; la violence et le fil de voix dans la métamorphose entre révolte et soumission du deuxième ; enfin la rupture de l’élégie à l’énergie du désespoir dans le dernier. Il y faudrait la fraîcheur de Gilda mais dévoyée (traviata justement), avec quelque chose de la noirceur d’une Lady Macbeth ouverte à la sublimation. Si la voix de la chanteuse peut donner l’impression de craquer, le souffle de soudain se dérober et à la fin se briser, c’est encore mieux ! Essayons d’y « entendre clair » en compagnie de Maria Callas à Turin en studio et Milan en public (1955), Montserrat Caballé à Rome (1967), Beverly Sills à Londres (1971) et Ileana Cotrubas à Munich (1976/1977).

Conférence animée par Olivier Braux, Conseiller culturel des Amis du Festival

