LA TRAVIATA LE PALIO, 2 avril 2023, BOULAZAC.

LA TRAVIATA LE PALIO. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 16:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 20.0 à 54.0 euros.

THEATRE LA COLONNE (L.1-1124399) présente: ce spectacle. Célèbre opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, La Traviata est l’une des œuvres les plus jouées dans le monde. Cet hymne à l’amour impossible, absolu et tragique est aussi celui de la solitude d’une femme et de tout être humain face à l’arbitraire. Que l’amour soit ici un prétexte importe peu, il s’agit avant tout de suivre la lutte d’une héroïne étonnamment proche de nous.Pierre Thirion-Vallet s’empare de ce chef d’œuvre dans une mise en scène résolument moderne centrée sur le personnage de Violetta qui assiste, impuissante, à sa condamnation.Les décors, les lumières, les costumes soignés participent à cet hommage vibrant. Et c’est sous la direction de l’excellent compositeur et chef d’orchestre Amaury du Closel que l’émotion et l’âme de cet opéra vont renaître.Réservations PMR : 04 90 50 66 21

LE PALIO BOULAZAC Espace Agora, Rue de Soci Dordogne

Réservations PMR : 04 90 50 66 21

