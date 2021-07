Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne LA TRAVIATA AU REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LA TRAVIATA AU REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne. LA TRAVIATA AU REFUGE DE L’ARCHE 2021-07-16 – 2021-07-16 Château-Gontier 13, quater, rue Felix Marchand

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne EUR 22 22 Une création faite en Mayenne à Val-du-Maine, avec plus de 150 costumes fait dans les ateliers, un décors étincelant, une troupe de chanteurs de haute voltige, un orchestre animé, des choristes enflammés et mille autres surprises.

Attention tube ! Vous connaissez tout l’œuvre sans le savoir ! Soirée opéra au Refuge de l’Arche : Linière(s) et les Zélés de Linière(s) vous présentent l’adaptation de la « Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas mis en musique par Verdi. +33 2 43 07 24 38 http://www.refuge-arche.org/ Une création faite en Mayenne à Val-du-Maine, avec plus de 150 costumes fait dans les ateliers, un décors étincelant, une troupe de chanteurs de haute voltige, un orchestre animé, des choristes enflammés et mille autres surprises.

Attention tube ! Vous connaissez tout l’œuvre sans le savoir ! dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier 13, quater, rue Felix Marchand Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.81432#-0.69981