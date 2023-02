LA TRAVIATA OLYMPIA ARCACHON Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

LA TRAVIATA OLYMPIA, 26 février 2023, ARCACHON. LA TRAVIATA OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 15:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 39.5 à 46.5 euros. EPCC L’Archipel (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle. Giuseppe Verdi | Clermont Auvergne Opéra et Opéra NomadePierre Thirion-Vallet, mise en scène | Amaury du Closel , direction C’est l’un des plus célèbres opéras que Pierre Thirion-Vallet met en scène pour Opéra Nomade. Une collaboration qui était déjà très enthousiasmante avec Les Noces de Figaro programmées en 2022. La tragédie romantique est mise en musique par l’orchestre Les Métamorphoses sous la direction d’Amaury du Closel. Dans le rôle de La Traviata, la soprano Erminie Blondel dont la magnifique tessiture permet d’interpréter toutes les nuances du rôle. durée 2h45 avec entracte opéra chanté en italien surtitré en françaisN° téléphone accès PMR : 04 68 62 62 00 Votre billet est ici OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde EPCC L’Archipel (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle. Giuseppe Verdi | Clermont Auvergne Opéra et Opéra Nomade

Pierre Thirion-Vallet, mise en scène | Amaury du Closel , direction

C’est l’un des plus célèbres opéras que Pierre Thirion-Vallet met en scène pour Opéra Nomade. Une collaboration qui était déjà très enthousiasmante avec Les Noces de Figaro programmées en 2022. La tragédie romantique est mise en musique par l’orchestre Les Métamorphoses sous la direction d’Amaury du Closel. Dans le rôle de La Traviata, la soprano Erminie Blondel dont la magnifique tessiture permet d’interpréter toutes les nuances du rôle. durée 2h45 avec entracte opéra chanté en italien surtitré en français N° téléphone accès PMR : 04 68 62 62 00 .39.5 EUR39.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu OLYMPIA Adresse 21 Avenue Général de Gaulle Ville ARCACHON Tarif 39.5-46.5 lieuville OLYMPIA ARCACHON Departement Gironde

OLYMPIA ARCACHON Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

LA TRAVIATA OLYMPIA 2023-02-26 was last modified: by LA TRAVIATA OLYMPIA OLYMPIA 26 février 2023 OLYMPIA ARCACHON

ARCACHON Gironde