Le POC Alfortville, le mercredi 7 juillet à 16:00

**_Notre traversée était à St Ouen en mai et juin 2021._** **_Elle va parcourir le Grand Paris du 17 septembre au 2 octobre, du 93, au nord pour finir au sud à Alfortville dans le 94. Elle se prépare en juillet._** **La Traversée à Alfortville** en juillet La Traversée fait deux excursions à Alfortville, afin de préparer et d’annoncer son arrivée en septembre * **mercredi 7 juillet au CREA d’Alfortville pour un atelier de création** **Une traversée, pour aller à la rencontre, pour se découvrir avec l’autre et partager le plaisir d’être et de créer ensemble.** **Une Traversée musicale poétique pour vivifier notre humanité.** **Traverser** une rue, un quartier, une ville, pour créer un horizon. **Traverser** pour aller vers, pour vivre dans l’art du présent. être présent ici et maintenant avec ceux qui vivent là, pour eux et avec eux**.** **Traverser** pour aller vers l’autre. déployer un art de vivre, ensemble, un art de l’écoute et de l’entente. Un art de vivre en relation simplement humain, vivant. **Traverser** et accueillir et Traverser et être accueilli. Accueillir l’inattendu, l’inconnu, la fragilité, être accueilli comme l’on est avec ce que l’on a déjà traversé et le partager **Traverser** comme un vendeur ambulant sonneur de rue, sonneur de rêves, réveilleur des âmes sonores. Cyril Hernandez traverse la rue, le quartier, la ville avec sa charrette ambulante, munie de micros, de petites percussions, d’un soundsystem et de toute son expérience musicale. **Traverser** et troquer ses talents. pour le public c’est partager une histoire, une vision, une chanson… les mixer aux sons déjà recueillis. les boucler, les transformer, les sculpter sur le vif et soutenu par les percussions jouées en direct créer une musique. Une musique unique, propre à chacun mais que tous nous partageons. Celebrer nos traversées en invitant des artistes locaux (musiciens danseurs grapheurs, acrobates) pour une performance finale, in situ, une performance puissante et ephemère nourrie de toutes les rencontres.

Gratuit les participants sont accueillis par le CREA d’Alfortville 30 personnes maximum

La Traversée : Cyril Hernandez et sa charrette à son est au CREA d’Alfortville

Le POC Alfortville 82 rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville Alfortville La Mairie Val-de-Marne



2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T18:00:00