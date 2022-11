La traversée hivernale de la Corniche Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Incluse dans le calendrier eau libre de la Fédération Française de Natation (FFN), elle est ouverte à tous les nageurs et nageuses ayant l’âge minimum requis (12 ans).

Le programme:



10h départ 1500 m sans palmes

10h15 départ 1500 m avec palmes

11h15 podiums des 1500 m

12h départ 500 m

12h45 podiums du 500 m et du Trophée

Team Marseille Natation organise une nouvelle édition de la course à la nage, long de la Corniche Kennedy. Une opération de nettoyage collectif de la plage sera mise en place après les podiums.

