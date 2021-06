LA TRAVERSÉE – Festival salon du livre jeunesse Binic-Étables-sur-Mer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

LA TRAVERSÉE – Festival salon du livre jeunesse 2021-07-03 – 2021-07-04 Café Librairie Le Tagarin 15 Rue Pasteur

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Samedi 3 juillet

Salon du livre jeunesse avec les auteurs Nicolas Michel, Frédérique Bruyas, Anouch Paré, Emmanuel Lepage, Hervé Le Goff, Raphaëlle Garnier, Philippe Saumont, Sophie Michel Et Claire Le Roy / / 10h30-12h30 et 14h-18h / au tagarin ou à la galerie selon le temps

La cabine d’alice / Karen Fichelson / plage du moulin

Spectacle > 3 ans zéphir et alizée / texte de fabien arca / cie alors c’est quoi, cie it’s ty time → projets cecoi avec très tôt théâtre

Spectacle de chansons > 5 ans masques et tubas / nid de coucou et cie

Spectacle > 9 ans georgia / texte de Karin Serres / cie it’s ty time → projet cekoi avec très tôt théâtre et la fédération des cafés-librairies

Concert / Gérard Le Louët et Daniel John Martin / duo musique jazz manouche guitare et violon / 19h / le tagarin

Dimanche 4 juillet

Salon du livre jeunesse avec les auteurs Nicolas Michel, Frédérique Bruyas, Anouch Paré, Sylvain Levey, Hervé Le Goff, Philippe Saumont, Sophie Michel Et Claire Le Roy / 10h30-12h30 et 14h-18h / au tagarin ou à la galerie selon le temps

La cabine d’alice / Karen Fichelson / plage du moulin / 11h-12h30 et 15h-17h30 / entrez dans l’univers d’alice et laissez-vous bercer par les mots de Lewis Caroll

Conception et narration : Karen Fichelson – musique et voix additionnelles : gisèle pape – collaboration : anne-claude leparc

Marionnette « marthe se balade » avec Philippe Saumont / 11h sur le marché / 11h30 à la galerie / 14h30 au café librairie

Concert de clôture / ze rouste avec Jean-Michel De Mouveaux, Julien Perraud, David Mahé et Pascal Sergent / 17h

http://www.cafelibrairie-letagarin.fr/

