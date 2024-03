La traversée estivale de la Corniche Marseille 7e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Team Marseille Natation organise une nouvelle édition de la course à la nage, long de la Corniche Kennedy. Une opération de nettoyage collectif de la plage est effectuée après les podiums.

Incluse dans le calendrier eau libre de la Fédération Française de Natation (FFN), elle est ouverte à tous les nageurs et nageuses ayant l’âge minimum requis (12 ans).



Le programme:



– 10h Départ 2000m sans palmes

– 10h15 Départ 2000m avec palmes

– 11h15 Podiums des 2000m

– 11h45 Départ 1000m sans palmes

– 12h45h Départ 500 m sans palmes et sans combi

– 13h15 Podiums du 500m et du Trophée

– 13h45 Collecte de déchets sur la plage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

Départ de la plage du Prophète

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

