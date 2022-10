La traversée en bateau du Grand Portt Maritime de Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

La traversée en bateau du Grand Portt Maritime de Marseille

Marseille 2e Arrondissement, 8 octobre 2022

Bouches-du-Rhne EUR 15 20 Accompagnée par un guide-conférencier, cette balade en mer de deux heures vous fera découvrir un paysage industriel aussi spectaculaire que méconnu.

Rendez-vous peu avant 10h30 en salle d’embarquement dans le forum (accès -1). Réservation en ligne. Embarquez sur l’Hélios à la découverte de l’histoire et du patrimoine portuaire de Marseille. https://billetterie.mucem.org/fr-FR/produits?famille=2225255826830400272 Marseille 2e Arrondissement

