2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 Par une invitation rassurante, Soco convie enfants et adultes à explorer son univers artistique et prendre part aux compositions musicales. Petits et grands voyagent au fil des saisons et des marées, au rythme du temps qui passe… Chacun se raconte ainsi son histoire en contemplant les éléments de décor qui prennent vie grâce à la complicité de quelques participants aventureux. On chemine tous ensemble, tout au long de ce voyage où chacun peut rêver sa propre histoire.

