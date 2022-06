La traversée des Sept Couleurs…Chérifa et les Gnawas

La traversée des Sept Couleurs…Chérifa et les Gnawas, 18 juin 2022, . La traversée des Sept Couleurs…Chérifa et les Gnawas

2022-06-18 – 2022-09-04 EUR “ Lors de notre dernier séjour au Maroc, nous avons fait la connaissance d’une guérisseuse, Chérifa. Elle est fille, d’Aïcha Quandicha. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville