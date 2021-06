Les Lilas Mairie des Lilas Les Lilas, Seine-Saint-Denis La traversée des maraichers Mairie des Lilas Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Au fil de la balade, plusieurs arrêts sont prévus sur l’alimentation durable et l’agriculture urbaine de notre territoire. A la fin de la traversée, visite du jardin des « Fruits Défendus » (potager, serres, forêt fruitière, œuvres de land art) et animation musicale. Vous pourrez profitez du jardin le reste de l’après-midi, à votre guise ! Associations organisatrices : les Fruits Défendus et Les Lilas Randonnées Départ : Mairie des Lilas, les Lilas Arrivée : Les Fruits Défendus, Montreuil

Venez découvrir l’agriculture urbaine sur la Promenade des Hauteurs. Mairie des Lilas 96 rue de paris, les lilas Les Lilas Seine-Saint-Denis

