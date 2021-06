Caen Caen Caen, Calvados La Traversée Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

La Traversée Caen, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Caen. La Traversée 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08

Caen Calvados Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue, la compagnie Quatre parallèles propose un spectacle de cirque acrobatique.

La Traversée raconte la vie, mouvementée et vertigineuse, d’une troupe de cirque. D’une complicité subtile et communicative, ces acrobates célèbrent la liberté de vivre leur passion, la liberté de se dévoiler, de s’identifier à l’autre, de se disputer, de se réconcilier, de s’aimer…Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique enfonce le clou.Tout public

© Reynald Valleron Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue, la compagnie Quatre parallèles propose un spectacle de cirque acrobatique. La Traversée raconte la vie, mouvementée et vertigineuse, d’une troupe de cirque…. Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue, la compagnie Quatre parallèles propose un spectacle de cirque acrobatique. La Traversée raconte la vie, mouvementée et vertigineuse, d’une troupe de cirque…. Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue, la compagnie Quatre parallèles propose un spectacle de cirque acrobatique.

La Traversée raconte la vie, mouvementée et vertigineuse, d’une troupe de cirque. D’une complicité subtile et communicative, ces acrobates célèbrent la liberté de vivre leur passion, la liberté de se dévoiler, de s’identifier à l’autre, de se disputer, de se réconcilier, de s’aimer…Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique enfonce le clou.Tout public

© Reynald Valleron

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Ville Caen lieuville 49.19824#-0.3477