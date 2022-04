La traversée Bourbon-Lancy, 23 juillet 2022, Bourbon-Lancy.

La traversée place du Musée Église-musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy

2022-07-23 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 place du Musée Église-musée Saint-Nazaire

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR Alice Bidault est une jeune artiste née en 1994 qui vit et travaille sur la commune de Poil (58).

Ses œuvres constituent un univers que l’on pourrait qualifier « d’Archéologie contemporaine ».

Prenant ses racines dans l’Histoire, l’architecture et la mémoire collective, et nourri par ses expériences de fouilles archéologiques estivales, son travail vient créer un ensemble fictif fait de détournements et de réappropriations d’éléments scientifiques et historiques.

Du 23 juillet au 18 septembre,

Tous les jours de 14h à 18h sauf mardi et jeudi.

Église-musée Saint-Nazaire.

Gratuit

Renseignements au 03 85 89 23 23.

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 23 23

