JON CLEARY LA TRAVERSE Cleon, vendredi 5 avril 2024.

Jon Cleary est devenu au fil du temps une figure emblématique du “Swamp Funk”. Considéré par beaucoup comme le porte étendard de l’authentique Funk de la Nouvelle Orléans, Jon Cleary mène une brillante carrière internationale. Ses concerts, qu’il soit seul au piano ou accompagné par son groupe “The Absolute Monster Gentlemen”, sont des moments rares. Le son du groupe est unique : résolument moderne avec des grooves subtils et irrésistibles.Gordie Chambers écrit des chansons qui parlent d’amour, d’oiseaux et d’arbres. Il y a des soleils qui se lèvent, des soleils qui se couchent et entre les deux, il y a un voyage. Du printemps à l’automne, de Bon Iver à Pomme, du rire aux larmes, de Queen à Weezer, des cheveux longs de River à la moustache de Freddie. Gordie chante la voix du vent dans les arbres et la mélodie des vagues sur la plage.

Tarif : 21.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76